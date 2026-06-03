Тысячи украинцев могут потерять водительские права: новый механизм воздействия на уклонистов

Водительские права. Иллюстративное изображение / © МВС

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В Украине могут упростить применение одого из предусмотренных законом механизмов воздействия на граждан, которые уклоняются от выполнения требований мобилизационного законодательства. Речь идет о временном ограничении права управления транспортными средствами.

Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на данные аналитической платформы Opendatabot.

Согласно законодательству, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право обращаться в суд с исками о временном ограничении водительских прав лиц, нарушающих правила воинского учета или уклоняющихся от мобилизации.

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Впрочем, статистика свидетельствует, что этот инструмент пока используется крайне редко.

За время полномасштабной войны украинские суды рассмотрели лишь 135 таких дел. Из них положительное для ТЦК решение было принято лишь в 10 случаях, что составляет чуть более 7% от общего количества производств.

Как отмечает издание, подавляющее большинство дел не доходит до рассмотрения по сути. Около 92% исков фактически останавливаются еще на процессуальном этапе из-за ошибок при оформлении документов или неуплаты судебного сбора.

Эту процедуру хотят упростить, чтобы у водителей было легче изымать права.

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Не только водительские права

В то же время ограничение права управления автомобилем является не единственной возможной мерой воздействия на нарушителей воинского учета. Законодательство также предусматривает возможность применения других ограничений, в частности относительно получения отдельных нотариальных услуг.

На этом фоне эксперты обращают внимание, что государство может усовершенствовать механизмы контроля за выполнением мобилизационных обязанностей, а вопрос эффективности уже существующих санкций все чаще становится предметом общественной дискуссии.

Несмотря на небольшое количество успешных судебных решений, сама возможность временной потери права управлять автомобилем остается одним из наиболее ощутимых для граждан инструментов воздействия, который может применяться к лицам, уклоняющимся от выполнения требований мобилизационного законодательства.

Напомним, ранее член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский заявил, что действующее законодательство позволяет арестовывать счета уклонистов, но ТЦК не используют этот инструмент на полную.

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