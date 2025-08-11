Тысячи украинцев продолжают покидать страну - данные Eurostat

Пункт пропуска / © Государственная пограничная служба Украины

В июне 2025 года количество украинцев, находящихся под временной защитой в странах Европейского Союза, увеличилось на 32 940 человек, что составляет рост на 0,8%.

Об этом сообщает Eurostat.

Наибольший прирост зафиксировали в Польше (+5 660 человек; +0,6%), Чехии (+4 745; +1,3%) и Германии (+3 805; +0,3%). Всего больше всего украинских беженцев проживает в Германии — 1 196 645 человек (27,8% от всех украинцев в ЕС), Польше — 992 505 (23,0%) и Чехии — 378 420 (8,8%).

По данным статистики, среди украинцев с временной защитой взрослые женщины составляют 44,7%, несовершеннолетние — 31,2%, а взрослые мужчины — 24,1%.

Эти данные свидетельствуют о дальнейшем росте количества украинцев, которые ищут защиты в Европе, что связано с продолжающимся конфликтом в Украине и поиском безопасности за рубежом.

