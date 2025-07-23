Тысячи украинцев вышли на протесты из-за закона о НАБУ и САП (видео)

Тысячи людей второй день подряд, 23 июля, выходят на акции протеста / © ТСН

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Тысячи человек второй день подряд, 23 июля, выходят на акции протеста против закона, который нивелирует независимость НАБУ и САП.

О массовых протестах свидетельствуют фото и видео корреспондентов ТСН.

Так, в Киеве на митинге возле театра Ивана Франко количество людей продолжает расти. Протестующих 23 июля уже тысячи, что значительно превосходит количество вчерашнего митинга против скандального закона об ограничении полномочий НАБУ и САП.

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Дата публикации 21:33, 23.07.25 Количество просмотров 35 В Киеве тысячи человек вышли на митинг против закона о НАБУ и САП

По состоянию на 21:00 у театра Франко уже около 3000 мирных протестующих.

Митинг в Киеве 23 июля / © ТСН

«Мой страх — это зашитые уста», — написано на одном из плакатов митингующих.

Как сообщают корреспонденты, в городе такого многочисленного собрания людей практически отсутствует мобильная связь.

Митинг в Киеве 23 июля / © ТСН

Некоторые вспоминают «елку» — недопостроенную новогоднюю елку, которую устанавливали по случаю Нового 2014 года на площади Независимости, но прекратили в связи с событиями Евромайдана.

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© ТСН

Кроме Киева, митинг против скандального закона №12414 продолжается в Чернигове. Там проходит мирная акция протеста.

Митинг в Киеве 23 июля / © ТСН

На акции также вышли украинцы во Львове, Харькове, Тернополе, Одессе, Черновцах, Днепре.

Фото: Общественное Харьков

В центре Львова началось шествие.

Фото: УП

Протестующие восклицают: «Коррупция — враг будущего», «Все, кто против диктатуры, встаньте», «Руки прочь от НАБУ», «Отмени», «Позор», Зачем мне работающая против меня система».

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Как уже говорилось ранее, Верховная Рада Украины срочно соберется, чтобы проголосовать за законопроект о НАБУ и САП, который внесет президент Владимир Зеленский. Об этом стало известно вечером 23 июля.

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