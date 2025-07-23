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Тысячи украинцев вышли на протесты из-за закона о НАБУ и САП (видео)
Второй день протестов — в частности, в Киеве люди снова собираются вблизи театра Франко.
Тысячи человек второй день подряд, 23 июля, выходят на акции протеста против закона, который нивелирует независимость НАБУ и САП.
О массовых протестах свидетельствуют фото и видео корреспондентов ТСН.
Так, в Киеве на митинге возле театра Ивана Франко количество людей продолжает расти. Протестующих 23 июля уже тысячи, что значительно превосходит количество вчерашнего митинга против скандального закона об ограничении полномочий НАБУ и САП.
По состоянию на 21:00 у театра Франко уже около 3000 мирных протестующих.
«Мой страх — это зашитые уста», — написано на одном из плакатов митингующих.
Как сообщают корреспонденты, в городе такого многочисленного собрания людей практически отсутствует мобильная связь.
Некоторые вспоминают «елку» — недопостроенную новогоднюю елку, которую устанавливали по случаю Нового 2014 года на площади Независимости, но прекратили в связи с событиями Евромайдана.
Кроме Киева, митинг против скандального закона №12414 продолжается в Чернигове. Там проходит мирная акция протеста.
На акции также вышли украинцы во Львове, Харькове, Тернополе, Одессе, Черновцах, Днепре.
В центре Львова началось шествие.
Протестующие восклицают: «Коррупция — враг будущего», «Все, кто против диктатуры, встаньте», «Руки прочь от НАБУ», «Отмени», «Позор», Зачем мне работающая против меня система».
Как уже говорилось ранее, Верховная Рада Украины срочно соберется, чтобы проголосовать за законопроект о НАБУ и САП, который внесет президент Владимир Зеленский. Об этом стало известно вечером 23 июля.
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