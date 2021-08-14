Тысячи военных, сотни техники и десятки авиации: каким будет в этом году парад ко Дню независимости в Киеве (фото)

Тысячи военных, сотни техники и десятки авиации: каким будет в этом году парад ко Дню независимости в Киеве (фото)

В Киеве продолжаются приготовления к военному параду по случаю Дня Независимости Украины.

На параде в День Независимости Украины, который состоится в Киеве 24 августа, примет участие большое количество военных, самолетов, покажут оружие и технику. Сейчас в столице продолжаются приготовления.

Об этом отчитываются в МВД.

Также читайте На параде ко Дню Независимости в Киеве пройдут и чешские военные: приедут в знак поддержки

Планируется, что в праздничном параде 24 августа на Крещатике будет три колонны — пешая, воздушная и механизирована. Шагать в этом году более 5 000 военных, будет более 50 летательных аппаратов и 400 единиц оружия и техники.

"Киевляне и гости города, если мы увидите на улицах столицы колонну мужественных, красивых военнослужащих, знайте — продолжаются тренировки парадных расчетов ко Дню Независимости Украины", — написала пресс-служба МВД, которая также опубликовала фото с тренировок к параду.

МВД

МВД

МВД

В связи с подготовкой к параду на День Независимости в Киеве несколько раз пролетали истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Тысячи военных, театральное представление и арт-салют: подготовка ко Дню Независимости

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку