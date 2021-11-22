Тысячу гривен получат все привитые украинцы, независимо от даты вакцинации — Шмигаль

Эта программа будет действовать год.

Премьер-министр Украины Деним Шмигаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, не зависимо от того, когда они получали прививки.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

По словам Шмыгаля, у программы есть две цели:

поддержка малого и среднего бизнеса,

мотивация людей к вакцинированию от COVID-19

"Мы поддержим 5 направлений бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. Это креативные индустрии, кино и театры, музеи, спортивные центры и внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Эта поддержка будет значительной, если учесть, что мы ставим целью вакцинировать 20-24 млн украинцев", — отметил Денис Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Действие" те, кто имеют соответствующие COVID-сертификаты. "Действие сформирует виртуальную платежную карту, которой можно будет воспользоваться для оплаты услуг по определенным направлениям", — отметил глава правительства.

Денис Шмигаль добавил, что программа будет действовать в течение года – с 19 декабря этого года до 18 декабря следующего.

Напомним, на прошлой неделе Рада предварительно поддержала выделение из госбюджета 3 млрд грн на программу, анонсированную Зеленским по выплате тысячи гривен украинцам, получившим две дозы вакцины.

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