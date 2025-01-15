Тюремное заключение вместо денег: в Украине продолжается информкампания "Сожги" ФСБешника"

В Украине продолжается информационная кампания "Сожги" ФСБешника" для противодействия вербовке молодежи спецслужбами агрессорки Российской Федерации. В частности, для осуществления поджогов имущества ВСУ, госучреждений или минирования.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Российские спецслужбы активно "охотятся" через соцсети именно на подростков, которым поручают выполнять те или иные задачи за финансовое вознаграждение. Только в прошлом году правоохранители задержали более 450 человек, выполнявших подобные задания от российских кураторов. Вместо "легких денег" они получили подозрение и реальную перспективу тюремного заключения.

Следует заметить, что поджоги имущества ВСУ, госучреждений или минирования классифицируются как терроризм или диверсия. За эти преступления предусмотрена строгая уголовная ответственность даже для несовершеннолетних.

Информкампанию проводят Служба безопасности Украины и Национальная полиция. Для этого СБУ вместе с режиссером Любомиром Левицким подготовили социальный видеоролик, информирующий молодежь о неотвратимости наказания за подобные преступления.

Используя ключевой месседж – "Не пали своих! "Спали» врага!", СБУ призывает молодежь сообщать о любых попытках вербовок в специальный чат-бот "Спали" ФСБовца" — t.me/spaly_fsb_bot .До этого чат-бота, который заработал в середине декабря 2024 года, уже поступило более 1300 сообщений. Все они касались попыток представителей спецслужб в России привлечь украинцев к совершению разного рода преступлений, цель которых – дестабилизировать ситуацию в нашем государстве и снизить его обороноспособность.

В Украине продолжается информация кампания "Сожги ФСБешника"