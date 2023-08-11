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Тюрьма или фронт: у Зеленского объяснили, что ждет уволенных военкомов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Тюрьма или фронт: у Зеленского объяснили, что ждет уволенных военкомов

Уволенных военкомов могут отправить на фронт

Советник главы Офиса президента считает, что военкомы, вина которых будут доказана на суде, должны получить реальные сроки заключения.

Уволенным с должностей руководителям ТЦК и СП (военнокоматов), которые не получат подозрений о совершенном преступлении, предложат уйти на фронт, чтобы сохранить свои воинские звания.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

"Безусловно, те, что получат подозрения, они пойдут дальше — отвечать юридически. И это очень важно, чтобы они получили определенные сроки, тюремные, чтобы это не было фикцией… Потому что это будет означать, что правоохранительной системы не существует”, — выразил он свое мнение.

Михаил Подоляк считает, что тем военкомам, которые были уволены без объявления подозрения о преступлении, необходимо с оружием в руках доказать свое право носить военные погоны.

"Они могут пойти на фронт для того, чтобы сохранить свои воинские звания и доказать, что они действительно имеют отношение в сложные времена к армии как таковой", — подчеркнул советник председателя ОП.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Зеленский ошеломил заявлением! Реализацию поручили Залужному!"

Напомним, ТСН.ua подробно рассказал об увольнении всех руководителей областных ТЦК и СП и последствиях этого решения президента.

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Дата публикации
Просмотры
894
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