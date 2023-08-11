Тюрьма или фронт: у Зеленского объяснили, что ждет уволенных военкомов

Советник главы Офиса президента считает, что военкомы, вина которых будут доказана на суде, должны получить реальные сроки заключения.

Уволенным с должностей руководителям ТЦК и СП (военнокоматов), которые не получат подозрений о совершенном преступлении, предложат уйти на фронт, чтобы сохранить свои воинские звания.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

"Безусловно, те, что получат подозрения, они пойдут дальше — отвечать юридически. И это очень важно, чтобы они получили определенные сроки, тюремные, чтобы это не было фикцией… Потому что это будет означать, что правоохранительной системы не существует”, — выразил он свое мнение.

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Михаил Подоляк считает, что тем военкомам, которые были уволены без объявления подозрения о преступлении, необходимо с оружием в руках доказать свое право носить военные погоны.

"Они могут пойти на фронт для того, чтобы сохранить свои воинские звания и доказать, что они действительно имеют отношение в сложные времена к армии как таковой", — подчеркнул советник председателя ОП.

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Напомним, ТСН.ua подробно рассказал об увольнении всех руководителей областных ТЦК и СП и последствиях этого решения президента.

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