Тюрьма с конфискацией имущества: суд вынес приговор депутату-предателю

Бывший народный депутат Олег Царев получил тюремный приговор в еще одном уголовном производстве: он признан виновным в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Суд вынес приговор бывшему народному депутату Украины 5-7 созывов от запрещенной "Партии регионов". У него уже конфисковали имущество на 460 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"Экснардеп признан виновным в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Ему назначено наказание – 8 лет лишения свободы. Также по решению суда подлежит конфискации все надлежащее осужденному имущество" ", – заявили в Офисе генпрокурора.

Отметим, что речь идет о бывшем народном депутате Олеге Цареве.

Речь идет о следующем имуществе нардепа:

земельный участок площадью 0,15 га в Киевской области;

квартира в Днепре;

объекты недвижимого имущества во временно оккупированном Крыму: гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения, хозяйственные постройки.

Общая стоимость имущества составляет 460,6 млн. грн.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия, поэтому рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Он находится на территории страны-агрессора, где продолжает осуществлять противоправную деятельность.

"Прокуроры в суде доказали факт финансирования осужденным вооруженной агрессии РФ против Украины", – заявили в Офисе генпрокурора.

Также сообщается, что экснардеп имел на территории АР Крым недвижимость и ряд предприятий. После аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военные росгвардии для обеспечения охранных мер.

Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в Ялте. Они переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии РФ".

В прошлом году предателю Цареву объявили новое подозрение.

Напомним, ранее предатель Украины Олег Царев призвал власти в Москве возобновить действие "зернового соглашения", поскольку его расторжение не нанесло никакого вреда Украине, а лишь вызвало удары по российским кораблям.

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