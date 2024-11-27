Тюрьма с конфискацией имущества: суд вынес приговор депутату-предателю

Бывший народный депутат Олег Царев получил тюремный приговор в еще одном уголовном производстве: он признан виновным в финансировании вооруженной агрессии РФ.
Суд вынес приговор бывшему народному депутату Украины 5-7 созывов от запрещенной "Партии регионов". У него уже конфисковали имущество на 460 млн. грн.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
"Экснардеп признан виновным в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины). Ему назначено наказание – 8 лет лишения свободы. Также по решению суда подлежит конфискации все надлежащее осужденному имущество" ", – заявили в Офисе генпрокурора.
Отметим, что речь идет о бывшем народном депутате Олеге Цареве.
Речь идет о следующем имуществе нардепа:
- земельный участок площадью 0,15 га в Киевской области;
- квартира в Днепре;
- объекты недвижимого имущества во временно оккупированном Крыму: гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения, хозяйственные постройки.
Общая стоимость имущества составляет 460,6 млн. грн.
В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия, поэтому рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). Он находится на территории страны-агрессора, где продолжает осуществлять противоправную деятельность.
"Прокуроры в суде доказали факт финансирования осужденным вооруженной агрессии РФ против Украины", – заявили в Офисе генпрокурора.
Также сообщается, что экснардеп имел на территории АР Крым недвижимость и ряд предприятий. После аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военные росгвардии для обеспечения охранных мер.
Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в Ялте. Они переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии РФ".
В прошлом году предателю Цареву объявили новое подозрение.
Напомним, ранее предатель Украины Олег Царев призвал власти в Москве возобновить действие "зернового соглашения", поскольку его расторжение не нанесло никакого вреда Украине, а лишь вызвало удары по российским кораблям.
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