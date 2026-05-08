Тюрьма за "байки" о "СВО": в Украине наказали переговорщика России Мединского

Владимир Мединский / © Associated Press

Реклама

Шевченковский суд Киева вынес приговор авторам российского учебника истории, который насаждают на оккупированных территориях. Глава российских делегаций на переговорах с Украиной Владимир Мединский и соавтор учебника Анатолий Торкунов получили по 10 лет за решеткой.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Шевченковский расуд Киева вынес обвинительный приговор в отношении Мединского и Торкунова — редакторов российского учебника для 11 класса «История. История России. 1945 год — начало XXI века», который был издан в стране-агрессоре в 2023 году.

Реклама

Суд назначил каждому из авторов наказание в виде 10 лет заключения с конфискацией имущества.

По информации следствия, этот учебник использовался как один из элементов российской информационной политики на временно оккупированных территориях Украины. В материалах издания содержатся:

публичные призывы к изменению границ и государственной границы Украины,

оправдание вооруженной агрессии РФ,

оправдание временной оккупации украинских территорий,

учебник формирует у учеников искаженное и идеологизированное видение современной истории.

В Офисе генпрокурора отметили, что отдельный акцент Россия делает на детях — одной из самых уязвимых категорий населения на оккупированных территориях. Через образовательные материалы им навязывают тезисы о «братских народах», отрицают независимость Украины как государства, продвигают идею «освобождения» путем «СВО» и российскую трактовку войны против Украины.

С 1 сентября 2023 года этот учебник использовали в учебном процессе на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. Кроме этого, его распространяли и на территории РФ.

Реклама

Украинские прокуроры доказали в суде вину Мединского и Торкунова по статьям о:

посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников.

В правоохранительных органах отмечают, что этот приговор является частью более широкой работы Украины по противодействию информационной агрессии РФ. Следственные действия по таким делам продолжаются.

Детали об учебнике по истории России от Мединского

Напомним, с 1 сентября 2023 года в РФ ввели единый учебник по истории для 10 — 11 классов по авторству Мединского и Торкунова. В нем полностью переписаны события с 1970-х годов и добавлен раздел о войне в Украине (так называемой «СВО»). Книга транслирует ключевые тезисы пропаганды: обвиняет Украину в «неонацизме» и преследовании инакомыслия, называет украинскую независимость «так называемой», а вторжение — «превентивной мерой» для защиты РФ от НАТО. Авторы утверждают, что российское общество сплотилось вокруг войны, а учеников призывают не верить информации в Интернете, называя какие-либо альтернативные данные «западными фейками».

Новости партнеров