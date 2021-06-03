"Тюрьмы расходятся как горячие пирожки": в Украине на аукционе продали первую колонию

Первый лот продали за 377,5 млн грн.

В четверг, 3 июня, в Украине впервые на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48.

Об этом в своем Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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По словам руководителя министерства, первый лот продали за 377,5 млн грн. "Стартовая цена основного объекта — 132 млн 674 тыс. 303 грн. 55 копеек. Цена продажи по результатам торгов — 377,5 млн гривен. Рост цены на аукционе — чуть ли не в три раза", — сообщил Малюська.

Участие в торгах приняли семь участников. "Это первая продажа "Большой распродажи тюрем". Напомню, распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большая стройка тюрем", — сообщил министр.

Как сообщалось, первая тюрьма, которую выставили на аукцион, — был "Ирпенский исправительный центр", расположенный в поселке Коцюбинское Киевской области. Площадь выставленных на продажу зданий достигает 24 тыс. квадатних метров, они расположены на земельном участке площадью более 8 га. На объекте имеются водоснабжения, канализационная сеть и электроснабжения. Стартовая цена — 220 211 588 гривен.

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