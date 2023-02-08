У 13-летних двойняшек со Львовщины полностью выпали волосы: в чем причина (фото)

На Львовщине 13-летние девочки-двойняшки обратились к врачам из-за внезапного выпадения волос и шелушения кожи на лице и теле.

Об этом рассказали в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре.

Врачи выяснили, что причиной состояния подростков стал избыток витамина А. Дети длительно принимали такое количество витамина, которое в 300 раз превышает предельно допустимую суточную дозу для подросткового возраста.

Как рассказала мама девушек, дочери захотели похудеть, поскольку имели избыточный вес. Сначала она поддерживала их и помогала им правильно питаться. Потерять вес им удалось, но девочки стали замкнутыми, общались неохотно.

Одной из причин, по мнению мамы, могла стать тоска по папе, который в феврале 2022 года стал на защиту страны. Также депрессию у девушек она связывала с недостаточностью витаминов в результате похудения.

Врач, с которым советовалась женщина, назначил девушкам витамин А.

"Мама приобрела препарат, привезенный из-за границы, и не правильно рассчитала нужную дозу. К тому же, витамины оказались вкусными. И девочки целое лето втайне от мамы лакомились этими "мишками". Выяснилось, что дети долгое время принимали такое количество витамина, которая в 300 раз превышает предельно допустимую суточную дозу для подросткового возраста. Проблемы со здоровьем начались с шелушения кожи — на лице, шее, руках. Впоследствии стали выпадать волосы, вплоть до полного облысения", – рассказали медики.

Фото: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр

Фото: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр

Специалисты, к которым сначала обратилась мама, установили неутешительный диагноз – диффузная аллопеция неизвестного генеза. Трихолог сказала, что девочки могут навсегда остаться без волос.

Однако один из знакомых семьи посоветовал маме обратиться к специалистам детского учреждения.

"Девочки на момент обращения были в плохом состоянии, с признаками воспалительных изменений в анализах. Врачи педиатрического отделения заподозрили токсическое действие неизвестного вещества. Ведь у обеих девочек была одинаковая клиническая картина, похожая на отравление. Мы сделали анализы на микроэлементы, которые могут вызвать алопецию — ртуть, свинец, мышьяк, таллий, но все они оказались отрицательными. Понимание, что это может быть хронический гипервитаминоз витамина А, пришло после тщательного разбора анамнеза", - рассказала педиатр-гастроэнтеролог Центра.

Врачи объясняют, что длительное превышение дозировки повлекло токсичность. Кроме дерматологических проблем, чрезмерный прием витамина привел к нарушению работы печени, появились признаки остеопороза, ухудшилось психоэмоциональное состояние.

Сейчас удалось стабилизировать состояние девочек, у них начали отрастать волосы, однако лечение все еще продолжается.

Напомним, в Виннице у 9-месячного младенца выросли длинные густые волосы (фото).

Читайте также: