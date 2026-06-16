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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
292
Время на прочтение
1 мин

В "Армії+" может появиться красная лента: что это значит и стоит ли волноваться

В «Армії+» появилась отметка о СОЧ. Минобороны объяснило, почему пользователи видят «красную ленту» в «Армія ID».

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Телефон

Телефон / © Pexels

Пользователи «Армія+» могут заметить в разделе «Армія ID» красную ленту с надписью «Зафіксовано відсутність на службі». Это сообщение свидетельствует о наличии в официальных реестрах информации о самовольном оставлении воинской части (СОЧ).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что сейчас идет процесс обновления данных, поэтому в отдельных случаях информация в приложении может отображаться некорректно или с задержкой.

Ошибочный статус СОЧ в «Армія+»: что делать

Для решения проблем с отображением статуса в Минобороны рекомендуют выполнить следующие действия:

  1. Обновить приложение «Армія+» до версии 3.2.2.

  2. Выйти из аккаунта и повторно авторизироваться.

  3. Подождать 15 минут для обновления данных.

Если после выполнения указанных шагов информация остается неактуальной или отображается некорректно, пользователям советуют обратиться в службу поддержки приложения «Армія+».

Напомним, в «Дії» заработала новая комплексная услуга для военных и их семей, позволяющая оформлять несколько государственных сервисов одним заявлением. Система охватывает действующих и уволенных защитников и семьи погибших.

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Дата публикации
Количество просмотров
292
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