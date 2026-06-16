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- Украина
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В "Армії+" может появиться красная лента: что это значит и стоит ли волноваться
В «Армії+» появилась отметка о СОЧ. Минобороны объяснило, почему пользователи видят «красную ленту» в «Армія ID».
Пользователи «Армія+» могут заметить в разделе «Армія ID» красную ленту с надписью «Зафіксовано відсутність на службі». Это сообщение свидетельствует о наличии в официальных реестрах информации о самовольном оставлении воинской части (СОЧ).
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
В ведомстве отмечают, что сейчас идет процесс обновления данных, поэтому в отдельных случаях информация в приложении может отображаться некорректно или с задержкой.
Ошибочный статус СОЧ в «Армія+»: что делать
Для решения проблем с отображением статуса в Минобороны рекомендуют выполнить следующие действия:
Обновить приложение «Армія+» до версии 3.2.2.
Выйти из аккаунта и повторно авторизироваться.
Подождать 15 минут для обновления данных.
Если после выполнения указанных шагов информация остается неактуальной или отображается некорректно, пользователям советуют обратиться в службу поддержки приложения «Армія+».
Напомним, в «Дії» заработала новая комплексная услуга для военных и их семей, позволяющая оформлять несколько государственных сервисов одним заявлением. Система охватывает действующих и уволенных защитников и семьи погибших.