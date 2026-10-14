У бабушки сломаны рука и бедро после стычки с ТЦК: родственники харьковчанки заявили о предложении взятки за молчание

Схватка с ТЦК / © скрин с видео

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В Харькове начальник Слободского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), подчиненный которого травмировал пожилую женщину во время мобилизационных мероприятий, предлагал ее родственникам деньги.

Об этом сообщили родственники женщины «Українські Новини».

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По их словам, инцидент произошел на улице, где проживает потерпевшая. Во время мер по мобилизации работник ТЦК толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала бедро и руку.

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В каком состоянии находится пострадавшая

Родственники рассказали, что женщина находится в тяжелом состоянии. Ей уже прооперировали руку, а примерно через 10 дней планируют провести еще одну операцию — на бедре.

«Хорошо, что мэрия Харькова подключилась по медицине. Прооперировали руку, тяжелый перелом кости. Она в реанимации сейчас. Сказали, что операция прошла успешно. Через 10 дней еще одна операция на бедре. Она в тяжелом состоянии», — сообщил один из родственников.

По информации семьи, полиция расследует обстоятельства произошедшего. Правоохранители установили подозреваемого — 29-летнего работника Слободского ТЦК. Ему сообщили о подозрении и отстранили от работы.

Что рассказали о предложении денег

По словам родственников, после инцидента с ними встретился начальник ТЦК. Во время разговора представители центра комплектования предлагали деньги, а семья настаивала на оплате лечения потерпевшей.

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«Приехал начальник их, пытался как-то решить вопрос. Предлагали деньги, готовы были дать деньги. Мы сказали, чтобы они оплачивали сделки, а они сказали, что по квитанциям будут платить. После того, как город подключился, нам ничего не нужно — мы хотим, чтобы виновного посадили в тюрьму», — рассказал один из родственников.

Также близкие потерпевшей заявили, что после падения женщины работники ТЦК покинули ее на месте. По их словам, в бригаде было около 15 человек.

«Это самое ужасное. Это оставление в опасности. Это еще одна статья», — подчеркнули родственники.

Семья требует сменить квалификацию дела

Семья потерпевшей сообщила, что проинформировала о ситуации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Родственники также намерены добиваться переквалификации дела из статьи 122 Уголовного кодекса Украины на статью 426 УКУ и обратиться в Государственное бюро расследований.

По словам близких женщины, бригада Слободского ТЦК передвигалась по городу на трех автомобилях без сопровождения полиции. Родственники утверждают, что работники находились в балаклавах, а на машинах якобы использовали поддельные номерные знаки.

Отметим, что информация об официальной реакции руководства ТЦК на заявления родственников потерпевшей женщины выясняется.

Напомним, стало известно о по меньшей мере о 10 случаях, когда представители ТЦК заходили в частные помещения и насильно забирали оттуда мужчин. О таком типе нарушений со стороны работников ТЦК и СП рассказал мбудсмен Дмитрий Лубинец. Он считает это испытанием границ юридической реакции общества.

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