У бабы не было печали: в Беларуси ликвидируют последствия пребывания российских вояк

У бабы не было печали: в Беларуси ликвидируют последствия пребывания российских вояк

В Беларуси "подчищают" последствия дислокации российских войск.

На территории республики ищут и утилизируют боеприпасы и оружие потерявших их россиян.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Продолжается ликвидация последствий дислокации на территории республики Беларусь подразделений вооруженных сил российской федерации, которые привлекались к ведению боевых действий на территории Украины. Проводятся мероприятия по предупреждению незаконного оборота оружия и боеприпасов, которые могли быть утрачены российскими подразделениями", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что с личным составом воинских частей Вооруженных сил Республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории страны по территории Украины.

Напомним, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался в том, что белорусское оружие востребовано "для нужд России". У государств есть общие программы, над которыми сегодня интенсивно работают. По словам главы правительства, Беларусь испытывает трудности с экспортом продукции из-за санкций Запада.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Беларуси срочно закупают 20 тыс. жетонов. Их можно использовать для опознания убитых.