У Байдена разрабатывают гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать даже при Трампе

Поддержка будет закреплена в двусторонних договоренностях, которые будут действовать независимо от первого лица.

Договоренности между Украиной и Соединенными Штатами о гарантиях безопасности должны быть закреплены таким образом, чтобы они действовали независимо от того, кто будет занимать пост президента.

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Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Голос Америки.

На вопрос журналистов о том, изменится ли поддержка Украины, если следующим президентом будет избран Дональд Рампа, Миллер ответил, что такая поддержка будет закреплена в двусторонних договоренностях, которые будут действовать независимо от первого лица.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, взявшими на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – отметил он.

Миллер напомнил, что на совещании администрация президента Джо Байдена ведет переговоры по двусторонним обязательствам безопасности и добавил, что окончательные решения о поддержке Украины будут зависеть от Конгресса.

"Каждый раз, как мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и дальше", — подчеркнул Миллер.

Напомним, ранее сообщалось, что в США считают, что решение о начале мирных переговоров между Россией и Украиной может принимать только президент Зеленский.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне рассказали, кто отвечает за подготовку украинских пилотов на F-16.

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