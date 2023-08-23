У Байдена уверены, что Конгресс выделит дополнительные средства для Украины

Украина нуждается в помощи для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена уверены, что Конгресс одобрит выделение дополнительной помощи Украине, необходимой для защиты страны от российских захватчиков.

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Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

"Как в Палате представителей, так и в Сенате есть сильные голоса республиканцев и демократов, которые занимают ключевые руководящие должности и выступают за продолжение финансовой поддержки Украины", — говорится в заявлении.

Салливан уточнил, что Украина нуждается в помощи и инструментах, необходимых ей для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Поэтому мы считаем, что поддержка будет существовать и сохранится — даже если по другую сторону прохода будут звучать диссидентские голоса, мы считаем, что в своей основе мы по-прежнему имеем прочный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики в отношении Украины, поддержки и защиты Украины ", — продолжил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США не считают, что война в Украине зашла в тупик.

Кроме того, мы ранее информировали, что западные чиновники назвали направление, где ВСУ должны сконцентрировать силы во время контрнаступления.

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