У Байдена уверены, что Конгресс выделит дополнительные средства для Украины

Украина нуждается в помощи для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена уверены, что Конгресс одобрит выделение дополнительной помощи Украине, необходимой для защиты страны от российских захватчиков.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.
"Как в Палате представителей, так и в Сенате есть сильные голоса республиканцев и демократов, которые занимают ключевые руководящие должности и выступают за продолжение финансовой поддержки Украины", — говорится в заявлении.
Салливан уточнил, что Украина нуждается в помощи и инструментах, необходимых ей для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
"Поэтому мы считаем, что поддержка будет существовать и сохранится — даже если по другую сторону прохода будут звучать диссидентские голоса, мы считаем, что в своей основе мы по-прежнему имеем прочный двухпартийный фундамент поддержки нашей политики в отношении Украины, поддержки и защиты Украины ", — продолжил он.
Напомним, ранее сообщалось, что США не считают, что война в Украине зашла в тупик.
Кроме того, мы ранее информировали, что западные чиновники назвали направление, где ВСУ должны сконцентрировать силы во время контрнаступления.
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