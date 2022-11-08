У Байдена заверили, что не ведут с Россией тайных переговоров по Украине

Администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине, а обсуждает только те вопросы, которые касаются конкретно двусторонних отношений.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что американские власти обсуждают с Россией только те вопросы, которые беспокоят Вашингтон в рамках двусторонних отношений, но это не касается Украины.

"Консультации администрации США с правительством РФ на высоком уровне нацелены только на сокращение рисков в двусторонних отношениях", – отметила Жан-Пьер.

Вместе с тем она подтвердила, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет переговоры с советниками российского президента Путина, но не может передавать содержание разговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что США солидарны с позицией Украины по переговорам с Россией, но РФ не хочет никаких мирных переговоров, отвечающих принципам Устава ООН и международного права.

Между тем, военный эксперт Олег Жданов убежден, что провал на поле боя заставляет Путина сигнализировать о готовности к переговорам.

Читайте также: