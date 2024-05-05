У Байдена заявили, что Украина готовится к новому контрнаступлению

Получение новой помощи позволяет Киеву планировать свое наступление на позиции врага.

Украина планирует начать новое контрнаступление на позиции российских захватчиков в 2025 году, чтобы удержать Кремль от получения дополнительных преимуществ в этом году.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Financial Times.

Он заявил, что В США ожидают "российского прогресса" на поле боя, несмотря на выделение новой помощи, поскольку "вы не можете сразу переключить выключатель".

Салливан заявил, что с новой помощью у Украины будет возможность "удерживать линию" в течение 2024 года и "гарантировать, что Украина сможет противостоять российской атаке".

Он добавил, что Украина планирует "двигаться вперед и вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее".

Напомним, ранее сообщалось, что аналитик назвал ключевое вооружение из пакета помощи США.

Кроме того, мы ранее информировали, что боец ВСУ оценил планы кафиров на фронте.

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