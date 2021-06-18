У берегов курортной Лебедевки нашли снаряды на затонувшем немецком судне

Обнаружили 14 тысяч ржавых снарядов и патронов.

У берегов курортного городка Лебедевка в Одесской области с затонувшего немецкого судна, почти 80 лет назад потопили советскую подводную лодку, саперы-водолазы достали снаряды и патроны.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.Ранок 18 июня.

Также читайте В Одессе на территории больницы нашли артснаряд

О набитый боеприпасами корабль за тысячи метров от берега было известно еще с советских времен. Впрочем, до сих пор его разминировали, потому что не было финансирования. За две недели, как началась операция, спасатели получили около 14 тысяч ржавых снарядов и патронов. Только тогда позволили прессе провести съемку.

Работники ГСЧС подрывают найдено каждые три дня в специальном месте. Сколько будет продолжаться работа, сказать точно не могут. Саперы осматривают огромную площадь дна вокруг остатков потопленного судна.

Новости Украины: у берегов Лебедевки водолазы достают снаряды с затонувшего немецкого судна

Как сообщалось, арсенал времен Второй мировой обнаружили в Бердянске. На старую минометную мину в земле наткнулись случайно, когда устанавливали столбы освещения в полузаброшенного дачном поселении. Скорее всего, говорят саперы, более 70 лет назад на том месте был полигон, куда после освобождения Бердянска от нацистов свозили опасные находки.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку