У блогерши из Черкасс, которая заявляла, что "украинцы и россияне — один народ", провели обыски (видео)

У блогерши из Черкасс, которая заявляла, что "украинцы и россияне — один народ", провели обыски (видео)

Женщина обвиняется в распространении ложной информации о вакцинации.

У черкасской антивакцинаторки Елены Фаист, открыто заявившей, что получает финансирование от "братьев-славян" из Москвы на свои акции против вакцинации, правоохранители провели обыски по месту ее проживания.

Об этом она сообщила в Сети, опубликовав фрагмент видео, где следователь зачитывает постановление суда о проведении обыска.

В постановлении Сосновского райсуда Черкасс, текст которого Фаист показала во время прямого эфира, говорится, что на нее пожаловался один из черкасских медиков. По его словам, женщина распространяет ложные сведения, унизительные для медработников.

"Через собственную интернет-страницу распространяет информационные материалы, содержащие значительное количество ложных и явно манипулятивных суждений, создает атмосферу недоверия к медицинским институтам, сочетание которых несет угрозу общественно-политической обстановке и может стать катализатором для угроз национальной безопасности государства", — говорится в постановлении суда.

В ходе следственных действий у антивакцинаторки изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику и забрали на экспертизу.

Напомним, во Киеве в ходе так называемого "Марша антивакцинаторов", Елена Фаист в прямом эфире одного из участников акции заявила, что собирала средства для участия в марше, в частности, получала их из России.

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