"У**бский диалект": рэп-исполнитель в Харькове высмеял львовян за украинский язык и извинился после огласки

"У**бский диалект": рэп-исполнитель в Харькове высмеял львовян за украинский язык и извинился после огласки

Рэп-исполнитель утверждает, что был в образе "ватника".

Рэп-исполнитель Дмитрий Тимченко в Харькове во время рэп-батла высмеял жителей Львова за украинский язык, который он назвал "у**бским диалектом".

Об этом сообщили на телеграмм-канале "Катарсис".

На видео Дмитрий Тимченко в Харькове участвует в рэп-батле. Там он передразнивает жителей Львова: "Я приехал из Львова и очень рад быть здесь". А потом говорит фразу: "Это чё за у**бский диалект, на котором п**диш, ты осел?".

Осторожно! На видео нецензурная лексика

Как известно, участник рэп-батла родом из Сум. Он выступает под псевдонимом Plane Dead. Тимченко также участвует в рэп-батлах на территории страны-агрессора.

После огласки, рэп-исполнитель записал видео, на котором извинился за свои высказывания.

"Я никого не хотел обидеть. Я извиняюсь перед теми людьми, которые это восприняли серьезно. То, что было сказано в батле, нельзя воспринимать всерьез. Это было сказано в образе "ватника", который я использовал, чтобы "забатлить" своего оппонента", — сказал Тимченко.

Напомним, что в Николаеве преподавателю института права Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Шубину объявлен выговор за антиукраинские высказывания в соцсети. Профессор в комментариях под своим сообщением назвал украинский язык "рвотой".

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