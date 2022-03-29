У Бучи тоже есть свой "призрак": мститель каждую ночь убивает оккупантов

У Бучи тоже есть свой "призрак": мститель каждую ночь убивает оккупантов

Говорят, что на счету "призрака" более 50 уничтоженных россиян.

Бывший охотник, оставшийся в Буче на Киевщине, каждую ночь устраивает безжалостную охоту на российских оккупантов. Местные жители называют его "Призраком Бучи" вроде "Призрака Киева", защищающего небо столицы.

Об этом рассказала в Facebook бывшая снайпера Нацгвардии, ветеран АТО Галина Серновка.

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По ее информации, "Призрак Бучи" ночью наводит ужас среди оккупантов, которые терроризируют город днем и те уже друг другу рассказывают о преследовании охотником-призраком.

На самом деле "Призрак Бучи" – это 70-летний пенсионер, охотник с солидным стажем и достижениями. Которого, однако, не взяли в местную ТРО.

Поэтому на все отложенные на черный день деньги мужчина приобрел патроны к винтовке и отправился "в свободное плавание" — партизанить ночью в окрестностях родного города (уже города-героя), наводя страх на оккупантов.

"После его вылазок рашисты недосчитываются 1-3 своих. На счету бучанского охотника более 50 ликвидированных орков. А один патрон, к слову, обходится старику почти в 150 гривен. Вот и считайте. Но для русских ничего не жалко, шутит дедушка, кроме Родины ", – написала снайперша.

Напомним, по результатам переговоров в Стамбуле российская сторона заявила, что оккупанты сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

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