Андрей Юсов.

Полномасштабная война , которую Российская Федерация начала в Украине, может завершиться к концу 2025 года. Впрочем, для этого должен совпасть ряд ключевых факторов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью "Новости.LIVE".

По его словам, речь идет не о точных прогнозах, а о возможных сценариях развития событий. Юсов объясняет, что на время войны влияют как внутренние, так и внешние факторы. Среди них, например, потери страны-агрессорки, реальное положение дел на фронте, экономическая ситуация в России, международное давление на Кремль.

"Может война закончиться в этом году? Может. Но для этого должно совпасть много факторов: усиление давления на государство-агрессорку, рост оборонной, экономической и другой помощи Украине, более жесткая санкционная политика партнеров. Безусловно, ключевую роль играет способность украинских Сил безопасности и обороны сдерживать врага, а дипломат - вести переговоры, вести переговоры разведки.

В свою очередь Украина делает все возможное и невозможное для скорейшего завершения войны, говорит Юсов. Главным условием Киева является достижение справедливого мира.

Напомним, источники NBC News в администрации Белого дома сообщают, что президент Дональд Трамп теряет веру и более пессимистично оценивает скорейшее окончание войны в Украине. Собеседники издания говорят: американский лидер признал, что война оказалась более сложной проблемой, чем он ожидал. Более того - бурные миротворческие усилия в прошлом месяце теперь зашли в тупик.

Кроме того, Кремль готовится дальше вести войну в Украине. Спикер "фюрера" Дмитрий Песков заявил, что

Россия "готова добиваться своих целей по Украине мирным путем", но сейчас, по его словам, вроде бы такая возможность отсутствует. Именно поэтому Кремль будет "продолжать спецоперацию", цинично подчеркнул спикер Путина.

