У части украинцев могут забрать огороды: как не потерять землю

В 2026 году вопрос оформления прав на землю приобретает особую актуальность. В условиях продления военного положения государство вынуждено оперативно реагировать на нужды обороны и обеспечения граждан жильем. Поэтому неоформленные земельные участки, в частности огороды, оказываются в зоне повышенного риска.

Законодательство предусматривает возможность изъятия (реквизиции) земельных участков для нужд государства в условиях военного положения, предупреждает Земельный фонд Украины.

Речь идет, в частности, о:

обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины;

строительство оборонительных сооружений;

размещение лиц, лишившихся жилья.

Особое внимание уделяется фактически фактически используемым участкам, но не имеющим юридически оформленного статуса. Если земля годами возделывается без надлежащих документов, она не является собственностью, а остается в государственной или коммунальной собственности.

Соответственно, государство или территориальная община могут распоряжаться им в установленных законом пределах. Ситуацию усложняет то, что во время военного положения процессы приватизации земли частично ограничены. Это создает дополнительные опасности для людей, которые пользуются землей без оформленных прав.

Важно понимать: если вы пользуетесь участком без документов, вас не могут просто заставить его покинуть без надлежащей процедуры.

Это возможно только:

по решению суда;

или через предусмотренные законом механизмы (в том числе реквизицию).

При этом фактическое использование может временно сохраняться. Однако отсутствие оформленных прав значительно повышает риск конфликтов, претензий и даже незаконных попыток завладения землей.

Чтобы минимизировать риски, следует действовать уже сейчас:

Проверьте доступные документы. Даже если это старое решение сельского совета, договор аренды или акт передачи — это уже важное правовое основание. Обратитесь к государственному регистратору. Необходимо провести государственную регистрацию права собственности или пользования. Получите выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Именно этот документ является официальным подтверждением ваших прав.

Отметим, что 2026 год — это время, когда формальное оформление прав на землю перестает быть формальностью и становится вопросом сохранения имущества. Если участок для вас имеет ценность — не откладывайте его юридическое оформление. Это единственный надежный способ защитить свое право в условиях военного положения.

