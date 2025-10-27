ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
529
Время на прочтение
1 мин

В Чернигове раздались взрывы: что известно

Из-за атаки со стороны РФ жителям Чернигова следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Дополнено новыми материалами

Днем 27 октября в Чернигове раздались взрывы. Работало ПВО.

Городские власти прокомментировали ситуацию.

«Взрывы, которые сейчас слышны в городе, связаны с работой ПВО», — говорится в сообщении.

Жителей города призвали находиться в безопасных местах.

По состоянию на 13:30 появилась информация о еще одном взрыве в Чернигове.

Напомним, РФ массированно ударила "Шахедами" по Чернигову.

«Есть два попадания „Шахедов“: объект теплоснабжения и энергобъект в двух общинах Черниговского района. Поэтому аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области», — отметил руководитель Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Дата публикации
Количество просмотров
529
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie