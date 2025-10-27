- Дата публикации
В Чернигове раздались взрывы: что известно
Из-за атаки со стороны РФ жителям Чернигова следует находиться в укрытиях.
Днем 27 октября в Чернигове раздались взрывы. Работало ПВО.
Городские власти прокомментировали ситуацию.
«Взрывы, которые сейчас слышны в городе, связаны с работой ПВО», — говорится в сообщении.
Жителей города призвали находиться в безопасных местах.
По состоянию на 13:30 появилась информация о еще одном взрыве в Чернигове.
Напомним, РФ массированно ударила "Шахедами" по Чернигову.
«Есть два попадания „Шахедов“: объект теплоснабжения и энергобъект в двух общинах Черниговского района. Поэтому аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области», — отметил руководитель Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.