В Чернигове раздались взрывы: что известно

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Реклама

Дополнено новыми материалами

Днем 27 октября в Чернигове раздались взрывы. Работало ПВО.

Городские власти прокомментировали ситуацию.

«Взрывы, которые сейчас слышны в городе, связаны с работой ПВО», — говорится в сообщении.

Реклама

Жителей города призвали находиться в безопасных местах.

По состоянию на 13:30 появилась информация о еще одном взрыве в Чернигове.

Напомним, РФ массированно ударила "Шахедами" по Чернигову.

«Есть два попадания „Шахедов“: объект теплоснабжения и энергобъект в двух общинах Черниговского района. Поэтому аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области», — отметил руководитель Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.