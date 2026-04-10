В Чернигове нашли мертвого полицейского — что известно
В Чернигове обнаружили мертвым сотрудника полиции. Вероятной версией произошедшего считают самоубийство.
В лесном массиве в Чернигове обнаружили тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
По предварительным выводам правоохранителей, мужчина совершил самоубийство. Информация об обнаружении тела поступила в правоохранительные органы 10 апреля. На месте инцидента работают оперативные службы и следственно-оперативная группа по установке всех деталей трагедии.
Представители полиции выразили соболезнования родине и близким погибшего коллеги, однако пока не разглашают личные данные полицейского или какие-либо подробности по поводу оружия, из которого был произведен выстрел.
«Обстоятельства трагедии будут расследовать следователи Государственного бюро расследований», — отметили в полиции.
