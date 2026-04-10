ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
417
Время на прочтение
1 мин

В Чернигове нашли мертвого полицейского — что известно

В Чернигове обнаружили мертвым сотрудника полиции. Вероятной версией произошедшего считают самоубийство.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
© УНИАН

В лесном массиве в Чернигове обнаружили тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

По предварительным выводам правоохранителей, мужчина совершил самоубийство. Информация об обнаружении тела поступила в правоохранительные органы 10 апреля. На месте инцидента работают оперативные службы и следственно-оперативная группа по установке всех деталей трагедии.

Представители полиции выразили соболезнования родине и близким погибшего коллеги, однако пока не разглашают личные данные полицейского или какие-либо подробности по поводу оружия, из которого был произведен выстрел.

«Обстоятельства трагедии будут расследовать следователи Государственного бюро расследований», — отметили в полиции.

Напомним, в Ивано-Франковске 26-летний работник полиции насмерть сбил пешехода прямо на «зебре» и скрылся, оставив 32-летнего мужчину умирать на дороге.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie