© УНИАН

В лесном массиве в Чернигове обнаружили тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

По предварительным выводам правоохранителей, мужчина совершил самоубийство. Информация об обнаружении тела поступила в правоохранительные органы 10 апреля. На месте инцидента работают оперативные службы и следственно-оперативная группа по установке всех деталей трагедии.

Представители полиции выразили соболезнования родине и близким погибшего коллеги, однако пока не разглашают личные данные полицейского или какие-либо подробности по поводу оружия, из которого был произведен выстрел.

«Обстоятельства трагедии будут расследовать следователи Государственного бюро расследований», — отметили в полиции.

