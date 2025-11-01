У чиновницы изъяли "наличку" на более 1 млн долларов: в чем ее обвиняют (фото)

Валюта, изъятая у чиновницы Госэкоинспекции / © Государственное бюро расследований

Реклама

У руководительницы одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа, который обслуживает Днепропетровскую и Кировоградскую области, правоохранители во время обыска изъяли валюту на общую сумму более 1 млн долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Обыски проводили сотрудники ГБР во взаимодействии с ДСР Национальной полиции в рамках расследования уголовного производства относительно возможных неправомерных действий работников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа.

Реклама

«Во время обыска по месту жительства у одной из чиновниц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированную наличность — 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Чиновницу задержали по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 30 млн грн.

Реклама

Напомним, ранее ГБР передало в суд дело в отношении инструктора отделения рекрутинга Мукачевского РТЦК и СП, который за деньги помогал призывникам бежать из помещения центра комплектования.