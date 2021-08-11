У членов ВО "Свобода" в Кировоградской области изъяли арсенал оружия — СМИ

У членов ВО "Свобода" в Кировоградской области изъяли арсенал оружия — СМИ

Трех депутатов местных советов задержали во время получения взятки в размере 60 тыс. долларов.

В Кировоградской области трое депутатов поселковых советов, имея незарегистрированное оружие, требовали деньги у предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди организаторов — руководитель областной организации одной из политических сил. Как сообщает "Интерфакс-Украина", речь идет о руководителе областной организации ВО "Свобода".

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Злоумышленники требовали 60 тыс. долларов от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. За взятку они обещали предпринимателю помочь избежать уголовной ответственности.

Злоумышленников задержали после передачи всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения. Правоохранители изъяли у них пистолеты с боевыми патронами и устройство для бесшумной стрельбы.

Напомним, что главу Харьковского облсовета Артура Товмасян обвиняют во взяточничестве. Следователи выяснили, что он со своим заместителем якобы требовали деньги у директора коммунального предприятия.

Новости Украины: главу Харьковского облсовета обвиняют во взяточничестве

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