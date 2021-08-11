У членов ВО "Свобода" в Кировоградской области изъяли арсенал оружия — СМИ

Трех депутатов местных советов задержали во время получения взятки в размере 60 тыс. долларов.
В Кировоградской области трое депутатов поселковых советов, имея незарегистрированное оружие, требовали деньги у предпринимателей.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Среди организаторов — руководитель областной организации одной из политических сил. Как сообщает "Интерфакс-Украина", речь идет о руководителе областной организации ВО "Свобода".
Злоумышленники требовали 60 тыс. долларов от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. За взятку они обещали предпринимателю помочь избежать уголовной ответственности.
Злоумышленников задержали после передачи всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения. Правоохранители изъяли у них пистолеты с боевыми патронами и устройство для бесшумной стрельбы.
Напомним, что главу Харьковского облсовета Артура Товмасян обвиняют во взяточничестве. Следователи выяснили, что он со своим заместителем якобы требовали деньги у директора коммунального предприятия.