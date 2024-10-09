У депутата Хмельницкого горсовета во время обыска найдены миллионы долларов наличными

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили у депутата Хмельницкого городского совета более 1,5 миллиона долларов наличными, которые она не задекларировала. Кроме того, у нее были обнаружены объекты недвижимости, информация о которых также не была указана в ее декларациях.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

"Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте", — говорится. в сообщении.

Следователи Государственного бюро расследований расследуют уголовное производство, связанное с сделками на Хмельницкой таможне. Эти действия касаются соглашений, исполненных частной компанией, директором которой является депутат Хмельницкого городского совета.

Депутат Хмельницкого городского совета задержана сотрудниками ДБР по подозрению в незаконном обогащении, что предусматривает статья 368-5 Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет, а также возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в квартире семьи руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК во время обысков обнаружили значительное состояние : 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс. евро и более 5 млн грн.

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