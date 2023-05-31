У депутата-изменника от ОПЗЖ арестовали активы на 500 млн грн

Решением суда арестованы активы депутата-изменника от ОПЗЖ, который на оккупированной территории Херсонской области возглавил так называемое "министерство сельского хозяйства и рыболовства".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 31 мая.

Юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га на юге Украины. Кроме того, арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках.

Общая сумма заблокированных активов составляет 500 млн. грн.

По данным следствия, бывший депутат входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсона одним из первых поддержал российских захватчиков.

За такую "лояльность" гауляйтер Сальдо лично предложил ему руководящий пост в местной оккупационной администрации.

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Также он назначил предателя руководителем созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции". На этой "должности" он организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в Россию.

Как сообщал ранее Центр журналистских расследований, фигурантом этого дела является известный в Херсонской области бизнесмен, генеральный директор ООО "Агробизнес", почетный гражданин города Новая Каховка, бывший депутат Херсонского областного совета от ОПЗЖ Эдуард Репилевский.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) УКУ. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Пока фигурант дела скрывается от правосудия на временно оккупированной части Херсонской области.

Однако его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА). Еще часть имущества фигуранта, которая находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения Херсонщины.

Напомним, ранее в результате взрыва в оккупированном Мелитополе получил ранения коллаборант, которого оккупанты назначили "и.о. заместителя министра строительства" Запорожской области.

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