У детей связаны руки, повсюду антисанитария: в Днепропетровском интернате обнаружили нарушения (фото)

В Днепропетровском доме-интернате мониторинговая группа Офиса омбудсмена выявила серьезные нарушения прав детей – в частности, зафиксировала жестокое обращение и неподготовленность укрытий. В интернате проживают 22 ребенка и 53 совершеннолетних подопечных.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Днепропетровском интернате обнаружили нарушения. / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Мониторинговая группа выявила:

одного подопечного в постели со связанными руками и применение к подопечным физического ограничения без правовых оснований;

систематические случаи получения телесных повреждений;

подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, имели загрязненную постель, изношенную одежду;

отсутствие укрытия: во время воздушной тревоги дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре.

В то же время, для перевозки детей и лиц с инвалидностью используется лифт, непригодный для эксплуатации, не хватает персонала, некоторые помещения нуждаются в немедленном ремонте.

Также нарушена минимальная норма площади на ребенка в отдельных комнатах, что нарушает их право на конфиденциальность. Сотрудники обнаружили в пищеблоке тараканов.

Напомним, россияне готовятся вывезти украинских детей в Крым и разместить рядом с военными складами.

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