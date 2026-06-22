У «Дії» может появиться онлайн-развод уже этим летом: когда запустят новую услугу

Дія / © скриншот с видео

Реклама

В Украине уже этим летом может стать доступна новая цифровая услуга — расторгнуть брак можно будет онлайн через приложение Дія .

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам цифровой трансформации Ольга Рябуха в эфире телемарафона, пишет Укринформ .

По ее словам, бета-тестирование сервиса стартует ориентировочно уже через две недели. После месячного тестового периода услуга планируется открыть для всех пользователей.

Реклама

К тестированию уже присоединились около 250 пар, которые готовы воспользоваться новой функцией. Услуга будет доступна только для совершеннолетних граждан Украины, не имеющих общих несовершеннолетних детей.

Чтобы подать заявление, один из партнеров должен заполнить заявку в приложении, указать свои данные и данные другого супруга. После этого система будет проверять документы, в частности, паспорт и налоговый номер, а также предложит выбрать дату видеоконференции.

После оплаты услуги обе стороны должны подтвердить заявление с помощью «Дія підпис». Далее начинается обязательный срок ожидания – 31 день плюс один дополнительный день.

За это время каждый из супругов может отозвать заявление или отказаться от развода во время видеоконференции с регистратором. Если же обе стороны подтверждают свое решение, формируется официальная актовая запись о расторжении брака, а бумажное свидетельство будет направлено по почте.

Реклама

В Министерстве юстиции Украины отмечают, что процедура юридически полностью соответствует офлайн-формату через ДРАЦС, а права обеих сторон остаются защищенными. Также система будет автоматически блокировать оформление заявки, если у супругов есть несовершеннолетние дети.

Напомним, что ранее в Дії обновили важную услугу для украинцев за границей: что изменилось

Новости партнеров