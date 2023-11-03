В "Дії" появилась новая важная для украинцев услуга: оплачивать штрафы можно онлайн

В приложении "Дія" появилась новая услуга — уплата штрафа за административное нарушение.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как отмечается, украинцы теперь могут оплатить штраф за админправонарушения в приложении "Дія". Для этого не нужно больше ехать в суд, достаточно всего несколько кликов на смартфоне.

“По неосмотрительности можно совершить админнарушение. К примеру, закурить в неустановленном месте или нарушить правила торговли. После этого человека ждет штраф, запускающий долгий и скучный процесс. Нужно ехать в суд и стоять в очередях, чтобы получить постановление и реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора. И только затем идти в банк. Теперь все в "Дії". Нужно открыть раздел Судебные дела или Судебные штрафы, выбрать штраф и уплатить его. Это все. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело”, — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, что сервис государственных услуг "Дія" в шутливой форме поздравил украинцев с Хэлловином и попросил загрузить приложение назад.

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