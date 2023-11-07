У "Дії" появилась новая важная функция для родителей: какие возможности открылись для украинцев

В приложении "Дія" теперь можно оформить разрешение на временный выезд ребенка за границу. Сделать это можно будет в несколько кликов, без присутствия обоих родителей и поездок до нотариуса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

По его словам, правительство нашего государства приняло постановление о старте экспериментального проекта.

"Родители детей до 16 лет смогут оформить разрешение на временный выезд ребенка за границу онлайн. Услуга будет доступна в Действии. Несколько кликов — и документ готов, без личного присутствия обоих родителей, кип документов и поездок к нотариусу. Это ускорит процедуру и спасет от ситуаций, когда разрешение нужно оформлять по кругу при потере. Он будет храниться в приложении, поэтому его невозможно будет забыть или потерять", – рассказали в Минцифри.

Напомним, что в приложении "Действие" появилась услуга уплаты штрафа за административное нарушение.

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