У "Дії" появились детские СOVID-сертификаты – подробная инструкция

В "Дії" уже сгенерировано 5 млн "ковидных"-сертификатов.
В приложении "Дія" запустили детский COVID-сертификат. Теперь детям старше 12 лет, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, родители могут сгенерировать сертификат в приложении "Дія".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По словам министра, для получения детского COVID-сертификата родителю нужно зайти в "Дію" и добавить свидетельство о рождении ребенка. Однако для удачной авторизации на смартфоне должна быть установлена последняя версия "Дія": версия 3.0.18 для iOS, 3.0.14 — Android.
Подробная инструкция:
1️. Авторизируйтесь в "Дії".
2️. Добавьте в "Дії" свидетельство о рождении ребенка.
3️. В меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты".
4️. Сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с документами родителей.
В министерстве отмечают, что дети от 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в приложении с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте. Как сгенерировать сертификат уже без помощи родителей – по этой ссылке.
В ведомстве добавляют, что уже сгенерировано 5 млн сертификатов в "Дії". Только за последние 5 дней – более миллиона документов.
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