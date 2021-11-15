У "Дії" появился COVID-сертификат для переболевших коронавирусом: как загрузить документ (инструкция)

У "Дії" появился COVID-сертификат для переболевших коронавирусом: как загрузить документ (инструкция)

Действует COVID-сертификат для выздоровевших после коронавируса людей не более 90 дней.

В приложении "Дія" появился COVID-сертификат для переболевших коронавирусом. Без официальной фиксации перенесенной болезни в реестре сертификат не подтянется.

Об этом сообщается на сайте "Дії".

"Сертификат доступен в приложении "Дії" на 15-й день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и правильные данные в медицинский реестр (ЕСОЗ). Запись в медицинском реестре должна выглядеть так: "U07.1 — 2019-nCoV острая респираторная болезнь". Сертификат сформируется, только если запись будет именно такой", — говорится в сообщении.

Срок действия COVID-сертификата об выздоровлении – 90 дней. Оформлять такой документ можно будет не чаще двух раз в год.

Чтобы сертификат загрузился, его нужно самостоятельно сгенерировать, выполнив следующие действия:

Скачать "Дію"; Выбрать "Добавить COVID-сертификат" или в "Услугах" — "COVID-сертификат" и нажать "Начать"; Среди типов сертификатов выбрать "Сертификат о выздоровлении"; Дать согласие передачи медицинских данных и нажать "Получить сертификат"; COVID-сертификат о выздоровлении появится в разделе "Документы".

Сгенерированный сертификат будет доступен только в приложении "Дія".

В "Дії" добавляют, что COVID-сертификаты на основании ПЦР-теста сейчас тестируются, вскоре они будут доступны всем.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что демонстрация COVID-сертификатов или справок о вакцинации не является разглашением медицинской тайны.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих никаких сведений нет, — объясняют в Минздраве. — Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая закон".

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