У "Дії" появился еще один COVID-сертификат: какой и как его сгенерировать

У "Дії" появился еще один COVID-сертификат: какой и как его сгенерировать

COVID-сертификаты о вакцинации получили более 900 тысяч украинцев.

В приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста. "Ковид"-документ находится на стадии бета-тестирования.

Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

"С 25 ноября Минцифра совместно с Минздравом и НСЗУ запускает бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов в приложении Дія. Сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа", — сказано в сообщении.

Пока протестовать можно ПЦР-тесты из трех лабораторий, но Минцифра совместно с Минздравом и НСЗУ активно работает над подключением других к Электронной системе здравоохранения. Украинцев заверили, что в скором времени они будут отображаться в приложении.

По ссылке вы можете зарегистрироваться на тестирование с целью получения сертификата.

Как генерируется сертификат:

После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дія" нужно нажать "Услуги", Выбрать пункт "COVID-сертификаты" Нажмите "Создать сертификат" Дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения. Данные автоматически подтянутся.

После этого сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.

В настоящее время в приложении "Дія" также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. "Желтый" сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и "зеленый" действуют 365 дней.

В Минцифре добавили, что более 900 тысяч украинцев получили свои международные COVID-сертификаты о вакцинации.