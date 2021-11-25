У "Дії" появился еще один COVID-сертификат: какой и как его сгенерировать

COVID-сертификаты о вакцинации получили более 900 тысяч украинцев.
В приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста. "Ковид"-документ находится на стадии бета-тестирования.
Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.
"С 25 ноября Минцифра совместно с Минздравом и НСЗУ запускает бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов в приложении Дія. Сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа", — сказано в сообщении.
Пока протестовать можно ПЦР-тесты из трех лабораторий, но Минцифра совместно с Минздравом и НСЗУ активно работает над подключением других к Электронной системе здравоохранения. Украинцев заверили, что в скором времени они будут отображаться в приложении.
По ссылке вы можете зарегистрироваться на тестирование с целью получения сертификата.
Как генерируется сертификат:
- После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дія" нужно нажать "Услуги",
- Выбрать пункт "COVID-сертификаты"
- Нажмите "Создать сертификат"
- Дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения.
- Данные автоматически подтянутся.
После этого сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.
В настоящее время в приложении "Дія" также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. "Желтый" сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и "зеленый" действуют 365 дней.
В Минцифре добавили, что более 900 тысяч украинцев получили свои международные COVID-сертификаты о вакцинации.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, в Украине идет подготовка к "ковидной амнистии" для владельцев липовых COVID-сертификатов. Сама по себе покупка поддельного документа не является уголовным проступком, но если воспользоваться им – предусмотрено наказание.
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