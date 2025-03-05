У "Дії" появится новая функция — "Разрешение на оружие": подробности

Новая услуга станет доступна для украинцев уже в этом месяце.

В ближайшее время в "Дії" будет запущена услуга "Разрешение на оружие", поскольку бета-тестирование уже подходит к концу.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Укринформ.

"Я хочу анонсировать услугу в "Дії", которая касается не только ветеранов, однако думаю, что среди ветеранов она также будет популярной. Это "Разрешение на оружие". В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим. Она сейчас в бета-тесте", — сказал Федоров.

Министр отметил, что новая услуга в "Дії" будет комплексной, охватывая не только подачу заявки на разрешение на оружие, но и возможность получения соответствующего документа в приложении, которое будет достаточно предъявить при необходимости.

"Не нужно будет с собой носить какие-либо другие разрешительные документы. Только документ в "Дії", QR-код, как всегда", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что бронирование можно подтвердить через "Дію", не обращаясь в ТЦК, используя только электронный военно-учетный документ.

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