У Дуды заверили, что дело с ракетой не повлияло на отношения с Украиной

Между странами нет никакого повышенного напряжения в отношениях

Падение ракеты на территории Польши у границ с Украиной не повлияло на отношения между странами.

Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в эфире Polsat News.

На вопрос о том, изменились ли отношения между Варшавой и Киевом после падения ракеты на территории Польши, он ответил, что никакого повышенного напряжения между сторонами не было. Также не было никаких резких обменов мнений между президентами стран.

Кумох отметил, что Варшава хотела выяснить, было ли нападение на Польшу.

"На Польшу не напали. В Польше произошел трагический случай. Конечно, вина лежит на России, поскольку она терроризирует Украину", — подчеркнул Кумох.

Напомним, ранее сообщалось, что польские власти ожидают, что результаты расследования попадания ракеты в селе Пшеводув, что в Люблинском воеводстве, будут объявлены уже в ближайшие дни.

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