У экс-добровольца из Беларуси и его супруги не приняли документы на жительство в Украине

Бывшему белорусскому добровольцу из полка Кастуся Калиновского Алексею Лазареву (Аляксей Лазараў) отказали в получении вида на постоянное проживание в Украине

Об этом белорусский боец с позым "Вуж" сообщил в Twitter.

"Буду ждать письменного отказа (потому что это сделали по телефону, то есть отказались принимать документы). Что дальше? Не знаю. С ГМС (Государственной миграционной службой) можно долго бороться, но как при этом жить – сказать трудно", – отметил экс-боец.

Лазарев уточнил, что его супруга Вероника Янович получила отказ в беженстве от ГМС. Она также входила в состав полка Калиновского. В августе истек срок действия ее паспорта. Проблема состоит в том, что сделать новый она может в Беларуси. А вернуться туда добровольцы не могут, поскольку режим Лукашенко может их казнить. Оформить новый паспорт в консульстве Беларуси в ЕС тоже невозможно, ведь без визы и документа ее не выпустят из Украины.

"Замкнутый круг", — посетовал Лазарев.

Оба, и Алексей, и Вероника, вступили в ряды полка имени Кастуся Калиновского, сформированного для белорусских добровольцев, после начала полномасштабного вторжения РФ. В марте 2022 года во время обороны Киева пара женилась.

"Есть только одна страна, где примут белорусов. Но есть нюанс", – пошутил Алексей, намекая на то, что их могут депортировать в Беларусь, где им грозит смертная казнь.

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