У экс-главы Черниговской ВВК нашли почти миллион долларов во время обысков — СМИ

Самого бывшего чиновника суд отправил под стражу.
Во время обысков у экс-главы Черниговской областной военно-врачебной комиссии в одной из квартир в Киеве было обнаружено почти миллион долларов США.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Обыски дома у экс-главы Черниговской областной ВВК были проведены 21 февраля в рамках расследования одного из уголовных производств.
По информации издания, Деснянский райсуд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.
Известно, что задержанный пребывал в должности главы областной ВВК до лета 2021 года.
Издание также поделилось видео якобы обысков у экс-главы ВВК, которое распространяют телеграм-каналы.
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Напомним, правоохранители завершили следствие и отправили в суд дело экс-начальника одного из отделов Ужгородского районного ТЦК и СП, заставлявшего солдат строить ему частное имение.
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