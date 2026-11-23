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У экс-главы одесского ТЦК через суд забирают имущество: что он натворил
ВАКС признал необоснованными доходами квартиру и авто экс-чиновника ТЦК в Одессе почти на 3 млн грн.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал необоснованными активы бывшего чиновника одного из ТЦК в Одессе. Речь идет о квартире и автомобиле общей стоимостью почти 3 млн гривен, происхождение которых не удалось подтвердить законными доходами.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Речь идет о бывшем заместителе начальника Киевского районного ТЦК и СП города Одессы.
В центре дела — квартира в одном из жилых комплексов Одессы и автомобиль Honda HR-V, которые чиновник приобрел в течение 2022 года.
Правоохранители проверяли соответствие стоимости приобретенного имущества официальным доходам должностного лица ТЦК. Анализ имущественного положения бывшего заместителя начальника РТЦК и члена его семьи установил невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов.
Прокурор САП обратился в суд с иском об их взыскании в доход государства.
По информации Bankova Mail, речь идет о Вадиме Байштане, экс-заместителе начальника Киевского районного ТЦК Одессы.
Ранее ГБР объявило подозрение экс-чиновнику ТЦК, который выстрелил в военного, а затем подменил доказательство.