Суд решил конфисковать квартиру и авто бывшего чиновника одесского ТЦК на 3 млн грн

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал необоснованными активы бывшего чиновника одного из ТЦК в Одессе. Речь идет о квартире и автомобиле общей стоимостью почти 3 млн гривен, происхождение которых не удалось подтвердить законными доходами.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

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Речь идет о бывшем заместителе начальника Киевского районного ТЦК и СП города Одессы.

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В центре дела — квартира в одном из жилых комплексов Одессы и автомобиль Honda HR-V, которые чиновник приобрел в течение 2022 года.

Правоохранители проверяли соответствие стоимости приобретенного имущества официальным доходам должностного лица ТЦК. Анализ имущественного положения бывшего заместителя начальника РТЦК и члена его семьи установил невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов.

Прокурор САП обратился в суд с иском об их взыскании в доход государства.

По информации Bankova Mail, речь идет о Вадиме Байштане, экс-заместителе начальника Киевского районного ТЦК Одессы.

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Ранее ГБР объявило подозрение экс-чиновнику ТЦК, который выстрелил в военного, а затем подменил доказательство.

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