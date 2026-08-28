У экс-командира "Магуры" нашли неизвестное вещество: в полиции раскрыли подробности

Александр Ширшин / © Фото из открытых источников

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В Харькове 28 августа полиция остановила авто экс-командира батальона 47-й бригады «Магура» Александра Ширшина и изъяла пакеты с неизвестным веществом. Сам военный заявил, что эти вещи ему подбросили. В полиции же обещают тщательно проверить все обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Почему Ширшина остановили в Харькове: детали инцидента

Инцидент произошел днем, когда стражи порядка остановили автомобиль Audi. Основанием стала оперативная информация от Военной службы правопорядка (ВСП) о возможной перевозке наркотиков. Дополнительной причиной остановки стало то, что государственные номерные знаки не соответствовали этому транспортному средству.

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По данным полиции, водитель разрешил осмотреть машину. Во время проверки мужчина извлек из бардачка сверток, в котором оказались пакеты черного цвета, весы и вещество растительного происхождения. Военный положил находку на крышу автомобиля и сразу заявил, что эти вещи ему не принадлежат. Сам Александр Ширшин публично заявил, что наркотическое вещество ему подбросили.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Как отметил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области полковник Андрей Шарнин в комментарии «Украинской правде», правоохранители получили информацию от Военной службы правопорядка о том, что неустановленный военнослужащий перевозит наркотические вещества и сбывает их на территории одной из воинских частей в Харькове.

«ВСП сориентировала нас на транспортное средство, которым передвигалось это военное на регистрационных номерах, не соответствующих этому транспортному средству. Вот откуда у нас была информация», — отметил Андрей Шарнин.

Обзор автомобиля и следственные действия фиксировались на видео с участием криминалистов. В полиции объяснили, что объявлять подозрение или задерживать мужчину пока рано, ведь сначала нужно дождаться результатов экспертизы.

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«В настоящее время изъяты 4 пакета прозрачные с растительным веществом зеленого цвета. Что именно у них будет известно только после проведения экспертизы. Также вот недавно под ящиком водительского сиденья нашли несколько маленьких свертков, перемотанных изоляционной лентой синего и черного цвета. Но количество изъятого может быть больше. Потому что еще идет обзор», — объяснил Шарнин для УП.

Что заявили в Национальной полиции

На резонансную ситуацию уже отреагировало высшее руководство Национальной полиции. В.в. главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе подчеркнул, что никаких поспешных выводов правоохранители не будут делать.

«Оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении одного из военнослужащих будет безотлагательно проверена. В том числе и то, как появилась эта информация в ВСП. Мы не делаем поспешных выводов, и вся ситуация будет детально проанализирована. Поручил руководству полиции Харьковщины безотлагательно и комплексно выяснить все обстоятельства, в частности, проверить утверждения представителей ВСП и военнослужащего», — подытожил Цуцкиридзе.

Александра Ширшина остановили в Харькове: последние новости

Напомним, ранее экс-комбат 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин заявил о дерзкой провокации. Во время проверки полиции в Харькове у его автомобиля якобы нашли пакет с наркотиками и весами.

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«Мне подкинули траву. Все очень интересно и спланировано», — написал экскомбат «Магуры» в Сети.

Перед обыском правоохранители сообщили Ширшину, что располагают информацией о том, что он находится «под чем-то».

Ранее в мае 2025 года Ширшин написал рапорт на увольнение, резко раскритиковав высшее военное командование за нелепые приказы и безосновательные потери людей.

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