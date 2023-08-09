У экс-нардепа-регионала проводят обыски из-за отмывания более 500 млн грн: СМИ назвали имя (фото)

ГБР и СБУ проводят обыски у экс-нардепа по делу об отмывании средств.

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски у бывшего депутата от запрещенной в Украине ОПЗЖ по делу об отмывании более 500 млн грн.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и ГБР.

По данным OBOZREVATEL в правоохранительных органах, это Владимир Макеенко.

"Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов. Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда грн", — говорится в сообщении СБУ.

Также проверяется информация по уклонению экс-нардепа от уплаты 63 млн грн налогов в течение 2011-2014 годов.

У экснардепа Владимира Макеенко проводят обыски. / Фото: Служба безопасности Украины

Обыски у экснардепа Владимира Макеенко. / Фото: Служба безопасности Украины

Следственные действия проходят в помещениях руководителей, подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.

По имеющимся данным, именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, Зеленский пригрозил депутатам и чиновникам, работающим на собственный "карман".

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