У экс-главы ГПСУ проводят обыски — источники

Сергей Дейнеко

Дополнено новыми материалами

НАБУ и САП проводят обыски у бывшего главы Госпогранслужбы Украины. Речь идет о Сергее Дейнеке.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

По данным источников, проводятся следственные действия по делу о неправомерной выгоде, полученной путем контрабанды сигарет.

Информацию также прокомментировал нардеп Ярослав Железняк.

«Оффтоп: Помните как быстро и без объяснения публично причин уволили главного пограничника — Сергея Дейнеко…? Просто что-то вспомнилось. Как и то, кто его привел в должность и чем занимался (например, контрабандой слышал)», — сказал он.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский 4 января уволил Дейнека с должности главы Госпогранслужбы. Пост он занимал с 2019 года.

Напомним, Дейнеко назначен советником главы МВД.

«В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы. Кроме того, Сергей Дейнеко принял для себя решение продлить военную службу, оставаясь советником. Так что после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы», — отметил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.