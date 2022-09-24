У Эрдогана рассказали, как согласовывали список на обмен командиров "Азова": сначала имен было 15

По словам представителя турецкого лидера, сначала в списке на обмен было 15 имен украинских защитников, но согласовать его не удалось. В результате переговоров удалось обменять пятерых командиров полка "Азов".

Об этом сообщает CNN Türk.

"Наш президент (лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган – ред.) очень тепло относился к этому вопросу (обмена – ред.). Мы около 3-3,5 месяцев обсуждали этот вопрос с нашими коллегами. Не удалось согласовать по 15 именам. Тот список не дошел до Львова (где проходила встреча президентов Украины и Турции – ред.), в самом конце был сокращен до 5 имен. Эти 5 человек останутся у нас в безопасности до окончания войны", — сказал Калин.

По его словам, этот список по обмену Зеленский и Эрдоган обсуждали во Львове во время встречи. Кроме того, об обмене украинских защитников Эрдоган говорил и с Путиным в Самарканде.

Ибрагим Калин отметил конструктивную позицию украинской стороны и важную роль Национальной разведывательной организации Турции в процессе обмена.

Напомним, 21 сентября стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов. Так, украинские командиры "Азовстали", освобожденные из российского плена (Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Пономарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко), будут проживать в Турции в частном доме до окончания войны.

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