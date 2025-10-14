Реклама

Речь идет о замороженных активах российского Центробанка. В условиях неопределенности дальнейшей помощи со стороны администрации Трампа, Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС предоставить Украине «репарационный займ» на 140 млрд евро. Обеспечить его предлагается активами ЦБ РФ, львиная доля которых обездвижена в бельгийском депозитарии Euroclear. Кредит будет предоставляться траншами и пойдет как на оборонные нужды Украины в течение следующих 2-3 лет, так и на прямые бюджетные вливания. Возвращать «репарационный займ» нам придется только если Россия выплатит Украине репарации.

Германия, которая еще донедавна была против любых действий, связанных с замороженными активами ЦБ РФ, изменила свое мнение. В конце сентября в статье для Financial Times канцлер Фридрих Мерц призвал ЕС найти правовой механизм для использования активов в объеме, способном обеспечить военную и финансовую устойчивость Украины в течение следующих нескольких лет. Но, по словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, «многие страны-члены сомневаются, действительно ли это хорошая идея». Среди них Бельгия, где, собственно, и находится Euroclear, а также Франция, Италия, Люксембург и Венгрия.

Получит ли Украина 140 млрд евро по сути замороженных российских активов? Когда ЕС может принять это решение? Какое оружие можно будет купить на эти деньги? Читайте в материале ТСН.ua.

«Неприкосновенные» активы РФ: как ЕС менял свою позицию

28 февраля 2022, через 4 дня после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, введя третий пакет санкций против России, ЕС заблокировал 210 млрд евро активов ЦБ РФ. Около двух третей из 280 млрд евро замороженных российских активов всеми странами G7 — 185 млрд евро — хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Только в мае 2024 года, готовясь к сокращению поддержки Украины и Европы в целом со стороны США, ЕС утвердил новую правовую базу, чтобы перенаправить доходы, генерирующие обездвиженные активы ЦБ РФ, в поддержку Украины.

Страны ЕС и G7 договорились, что 95% этих доходов будут направлены на инициативу Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine («Чрезвычайное ускорение доходов для Украины» — ERA). С этих денег будут погашаться ссуды на 45 млрд евро, которые союзники предусмотрели для Киева до конца 2027 года. Остальные 5% идут в Европейский фонд мира для закупок оружия для нужд сил обороны Украины. В начале октября украинский Минфин сообщал, что в 2024-2025 годах в рамках ERA страны ЕС и G7 уже выделили Киеву почти 26 млрд евро.

Однако, по предварительным оценкам МВФ, потребности Украины во внешнем финансировании на 2026-2029 годы — около 52 млрд евро, не считая оборонной сферы. Вдобавок, по возвращении в Белый дом, Трамп дал четко понять, что война России против Украины — это «проблема» Европы, на которой США, впрочем, не прочь заработать, продавая оружие. Так, в июле США и НАТО подписали соглашение о PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Перечень приоритетных требований для Украины»), предусматривающее закупку американского оружия для Украины за счет европейских стран, которое координирует НАТО.

За три месяца в PURL поступило $2 млрд. По словам украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, на сегодняшний день шесть стран внесли конкретные суммы для наполнения и продления этой программы.

«По состоянию на сегодняшний день мы можем говорить о намерении еще семи стран выступить участниками с конкретным вкладом. Следующими шагами станут мероприятия по линии военных и Министерству обороны. В частности, заседание министров обороны (стран НАТО 15 октября — Ред.). Мы ожидаем „Рамштайн“ (также 15 октября — Ред.). Поэтому мне кажется, что это хорошие площадки, где эта тематика будет обсуждаться, и можно ожидать практических результатов», — отметил Андрей Сибига во время визита из главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Киев в понедельник, 13 октября.

Однако, очевидно, когда речь о таких дорогостоящих системах ПВО, как Patriot, которые критически нужны Украине, учитывая цель России, уничтожить нашу энергетическую систему, чтобы оставить украинцев зимой без света, тепла и водоснабжения, взноса лишь шести стран на $2 млрд недостаточно. По словам президента Зеленского, цель Киева на очередном «Рамштайне» 15 октября — это именно ПВО.

«И не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть скорая поставка. И если PURL уже стала эффективной, то европейскую программу Security Action for Europe („Безопасные действия для Европы“ — поддержка стран-членов ЕС и Украины по развитию оборонной промышленности, которая предусматривает 150 млрд евро долгосрочных займов — Ред.) еще предстоит наполнить реально актуальным содержанием», — добавил президент Зеленский.

По пути к решению ЕС: «Томагавки» за деньги РФ

Находясь с визитом в Киеве, Кайя Каллас заверила, что ЕС работает над «репарационным кредитом» для Украины. По ее словам, из-за беспокойства разных стран, есть два пути:

первый — создать такую юридически обоснованную систему, которая покрывала бы риски для тех государств-членов ЕС, которые могут понести их больше всего;

второй — как и когда можно использовать этот репарационный кредит.

Пока единства по поводу юридических путей использования замороженных активов ЦБ РФ в пользу Украины нет. Обсуждение этого вопроса продолжится 23 октября в Брюсселе на заседании Европейского совета — саммите глав государств и правительств ЕС, в котором примет участие и Владимир Зеленский. Некоторые страны ЕС, например Бельгия, где и находится депозитарий Euroclear, опасаются судебных исков со стороны России. Поэтому они требуют гарантий и распределения финансового бремени, чтобы, условно, не остаться один на один с долгами, которые потом придется возвращать России. Однако есть и те государства, которые хотят использовать замороженные активы ЦБ РФ как рычаг на переговорах с Путиным.

Ранее Урсула фон дер Ляен говорила, что предоставление Украине «репарационного займа» не предполагает немедленной конфискации замороженных активов ЦБ РФ. Еврокомиссия хочет использовать наличные деньги, которые накапливает Euroclear от погашения российских облигаций и других замороженных российских активов, в качестве обеспечения для выпуска облигаций. Как раз эти будущие сгенерированные средства будут использованы для предоставления Украине «репарационного кредита» на 140 млрд евро. Кстати, американские ракеты «Томагавк», по словам Владимира Зеленского, тоже можно профинансировать за счет замороженных активов ЦБ РФ.

Совместное решение страны-члены ЕС должны найти до конца этого года максимум в начале следующего. Ведь такие государства как Франция и Германия уже сталкиваются с огромными экономическими проблемами дома, которые в 2026 году станут еще острее. Чтобы потенциально обойти вето Венгрии, а Виктор Орбан уже заявил, что не будет разделять ответственность с Бельгией за риски «отбора чужих денег» (российских замороженных активов — Ред.), и в Словакии, новый «репарационный кредит» для Украины может быть подкреплен «коалицией желающих». По информации Bloomberg, если согласия удастся достичь на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября, Еврокомиссия начнет работу над юридическим предложением по механизму освобождения средств ко второму кварталу 2026 года.