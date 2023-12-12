У еще одного мобильного оператора "лежит" приложение: что известно

Ранее в компании не сообщалось о проведении технических работ.

У мобильного оператора Vodafone днем 12 декабря не работает приложение.

Об этом сообщают украинцы в социальных сетях.

Они жалуются, что не могут войти в приложение. При открытии окошечка появляется сообщение: "Технические работы. Сейчас проводятся технические работы, поэтому приложение временно недоступно. Простите из-за неудобств".

Ранее в компании не сообщалось о проведении технических работ.

Применение Vodafone. ФОТО: сундуки

Напомним, утром 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. Нет мобильной связи. В компании сообщили, что сбой произошел из-за "мощной хакерской атаки". В настоящее время специалисты работают над устранением неисправностей.

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