У еще одного мобильного оператора "лежит" приложение: что известно

Ранее в компании не сообщалось о проведении технических работ.
У мобильного оператора Vodafone днем 12 декабря не работает приложение.
Об этом сообщают украинцы в социальных сетях.
Они жалуются, что не могут войти в приложение. При открытии окошечка появляется сообщение: "Технические работы. Сейчас проводятся технические работы, поэтому приложение временно недоступно. Простите из-за неудобств".
Ранее в компании не сообщалось о проведении технических работ.
Напомним, утром 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. Нет мобильной связи. В компании сообщили, что сбой произошел из-за "мощной хакерской атаки". В настоящее время специалисты работают над устранением неисправностей.
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