У Европы есть альтернативные самолеты: авиаэксперт Долинце о заморозке США техподдержки F-16 для Украины

В первую очередь речь идет о истребителях Mirage, которые сегодня Франция постепенно выводит в эксплуатацию, но есть и более современные самолеты.

В Европе есть истребители, которые мощнее F-16, а это и французские Rafale, и британские Eurofighter Typhoon, и шведские Gripen.

Об этом рассказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце в эфире "Эспрессо".

"О ситуации заморозки США технической поддержки F-16 для Украины, то в Европе есть альтернативные платформы. В первую очередь речь идет об истребителях Mirage, которые сегодня Франция постепенно выводит в эксплуатацию. Эти самолеты соразмерны по своим характеристикам с F-16, которые получила Украина. Но есть и более современные самолеты, ведь на сегодня во Франции ge, сейчас переводятся на Rafale", – заметил авиационный эксперт.

По его словам, есть и британский Eurofighter Typhoon, достаточно эффективный истребитель по своим характеристикам, в том числе и по системам радиоэлектронной разведки, радиоэлектронного обнаружения. Есть радары, а в некоторых модификациях даже мощнее, чем F-16 в той версии, в которой получила Украина. F-16 имеет радар 150–160 км, Eurofighter может видеть до 185 км. У F-16 боевая дальность – 550 км, Eurofighter – почти 1400 км, но боевая нагрузка меньше на 3 т за F-16.

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"В Европе еще есть шведские истребители Gripen, а именно JAS 39 Gripen, которые так же по своим характеристикам соответствуют уровню современных модификаций F-16, даже более продвинутых, чем были предоставлены Украине. Однако на сегодняшний день самолетов Gripen изготовлено небольшое количество. ge, то видим, что подготовить самолеты и полетный состав можно от 6 до 8 месяцев, и эти самолеты уже будут находиться в воздушном пространстве Украины.

Напомним, 9 марта аналитик Forbes Дэвид Акс сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа прекратила критически важную поддержку систем глушения для украинских ВВС, что может значительно ослабить их способность к воздушному противодействию.

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