"У главы комитета паника": Безуглая о правках к законопроекту о мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности 12 марта рассматривал поправки к законопроекту 10449 об усилении мобилизации. Впрочем, сейчас, по словам члена Комитета Марьяны Безуглой, заседание закрыли.

Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в Facebook.

“Случилось то, на чем я настаивала с самого начала: после недель “бла-бла” о мобилизации Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение КОНКРЕТНЫХ правок и споткнулся на первом же вопросе, который подавался, как подготовленный "обсужденный" "тематический блок":) А оказалось затратой времени... Сегодня на ограничение прав граждан по обращению ТЦК СП не хватило голосов. Норма исключена. У председателя комитета паника (?) – заседание закрыли”, – написала нардепка.

Также она отметила, что голосовала за снятие нормы, потому что она прописана некорректно и "не коррелирует с КУоАП и УКУ, а без ответственности — это просто получилось бы репрессивное политическое заявление и породило бы дополнительные коррупционные риски, как будто в ТЦК СП их нам уже мало" .

"PS Не могу тянуть Завитневича, он меня забанил в Facebook, находится в том клубе смельчаков", — добавила нардепка.

Напомним, недавно народная депутатка Марьяна Безугла, которая длительное время требовала уволить генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и критиковала его позицию по мобилизации, резко прокомментировала информацию о том, что экс-главком и бывший начальник Генштаба были признаны военно-врачебной комиссией непригодными. службы.

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